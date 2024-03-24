Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокусе»

Помощница группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити холле». Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщил изданию MSK1.RU директор коллектива Юрий Чернышевский, также информация об этом появилась в группе во «ВКонтакте».
О смерти помощницы рассказал ее муж, который был на опознании.
Музыканты назвали Кушнер большим другом и помощницей коллектива. Поклонники могли ее видеть за стойкой мерча на концертах.
«Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе "Мельница", и в группе "Пикник". Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — поделился директор Пикника Юрий Чернышевский.
Накануне в группе «Пикник» сообщали, что не могут найти пропавшего участника.
Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.