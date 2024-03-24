Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокусе»

Помощница группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити холле». Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщил изданию MSK1.RU директор коллектива Юрий Чернышевский, также информация об этом появилась в группе во «ВКонтакте».



О смерти помощницы рассказал ее муж, который был на опознании.