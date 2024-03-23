    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-з

    743мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Мы в полном шоке». Директор группы «Пикник» — о планах коллектива и пропавшем участнике

    7908
    2 комментария

    Неизвестной остается судьба одного из членов группы «Пикник», перед концертом которой накануне в Подмосковье начался теракт. Об этом «Фонтанке» сообщил директор группы Юрий Чернышевский 23 марта.

    По словам Чернышевского, сведений об участнике коллектива нет уже больше 12 часов. Кто именно пропал, группа не раскрывает.

    Что касается гастрольного графика, то говорить об отмене концертов еще рано. «Мы в полном шоке, следим за новостями вместе со всей страной», — добавил директор группы.

    Ближайший концерт у группы намечен в Петербурге на 27 марта в БКЗ «Октябрьский».

    Стрельба в «Крокус сити холле» началась 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы расстреливали людей в холле и концертном зале. После стрельбы начался масштабный пожар, который до сих пор не потушен. На данный момент официально подтверждены данные о 121 пострадавшем и 60 погибших.

    Утром 23 марта от депутата Госдумы Александра Хинштейна стало известно, что машина с подозреваемыми была обнаружена в Брянской области. Одного задержали сразу, второго позже нашли в лесу. Еще двоих ищут. В машине было найдено оружие и паспорта граждан Таджикистана.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close