«Мы в полном шоке». Директор группы «Пикник» — о планах коллектива и пропавшем участнике

Неизвестной остается судьба одного из членов группы «Пикник», перед концертом которой накануне в Подмосковье начался теракт. Об этом «Фонтанке» сообщил директор группы Юрий Чернышевский 23 марта.



По словам Чернышевского, сведений об участнике коллектива нет уже больше 12 часов. Кто именно пропал, группа не раскрывает.



Что касается гастрольного графика, то говорить об отмене концертов еще рано. «Мы в полном шоке, следим за новостями вместе со всей страной», — добавил директор группы.



Ближайший концерт у группы намечен в Петербурге на 27 марта в БКЗ «Октябрьский».