Минздрав Московской области в воскресенье обновил список госпитализированных после теракта, который произошел 22 марта в «Крокус Сити холле». Всего в нем 154 человека.



Из подмосковных больниц выписали троих пострадавших. На стационарном лечении остаются 107 человек, 44 — на амбулаторном.



Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.