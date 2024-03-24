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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Число пострадавших в «Крокусе» достигло 154 человек

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    Минздрав Московской области в воскресенье обновил список госпитализированных после теракта, который произошел 22 марта в «Крокус Сити холле». Всего в нем 154 человека.

    Из подмосковных больниц выписали троих пострадавших. На стационарном лечении остаются 107 человек, 44 — на амбулаторном.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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    ПострадавшиеКрокус Сити Холл
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    СМЕХ0
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    ГНЕВ0
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