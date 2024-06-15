    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    763мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.07eur95.15

    Вице-президент США Харрис сочла план России призывом к сдаче Украины

    1941
    13 комментариев

    Выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным план урегулирования на Украине «не является призывом к переговорам». Об этом 15 июня на «мирном саммите» в Швейцарии заявила вице-президент США Камала Харрис.

    «Вчера Путин выдвинул предложения про разрешению российско-украинского конфликта, но он не призывает к переговорам, он говорит о сдаче Украины», — сказала Харрис. Она добавила, что «справедливый мир» для Украины соответствует стратегическим интересам США.

    Харрис заверила, что президент Джо Байден намерен и дальше поддерживать Украину, в том числе путем введения новых санкций против России. «Мы будем защищать мировой порядок», — сказала политик.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «несерьезными» предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине. Политик считает, что предложение «не было сделано всерьез», но «каким-то образом» имеет отношение к «мирной конференции» в Швейцарии. Премьер Италии Мелони считает предложение России «пропагандой».

    Напомним, 14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Какой была международная реакция на это заявление главы России, «Фонтанка» писала здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close