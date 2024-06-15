Вице-президент США Харрис сочла план России призывом к сдаче Украины

Выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным план урегулирования на Украине «не является призывом к переговорам». Об этом 15 июня на «мирном саммите» в Швейцарии заявила вице-президент США Камала Харрис.



«Вчера Путин выдвинул предложения про разрешению российско-украинского конфликта, но он не призывает к переговорам, он говорит о сдаче Украины», — сказала Харрис. Она добавила, что «справедливый мир» для Украины соответствует стратегическим интересам США.



Харрис заверила, что президент Джо Байден намерен и дальше поддерживать Украину, в том числе путем введения новых санкций против России. «Мы будем защищать мировой порядок», — сказала политик.

