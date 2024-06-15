Канцлер ФРГ Шольц отреагировал на предложения Путина по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает «несерьезными» предложения президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине. Об этом он сказал 15 июня телеканалу ZDF.
По мнению политика, предложение «не было сделано всерьез», но «каким-то образом» имеет отношение к «мирной конференции» в Швейцарии. Кроме того, Шольц обвинил российского лидера в «империализме». Канцлер уверен, что предложение Путина «не может сработать», а мир для Украины должен быть «справедливым и честным».
Также канцлер ФРГ заверил, что Запад продолжит поддержку Украины.
Говоря о конференции в Швейцарии, Шольц подчеркнул, что на ней могут быть заложены основы для дальнейших переговоров. «И затем, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины. И тогда будет важно, чтобы Россия в этом участвовала», — сказал канцлер (цитата по ТАСС).
Напомним, 14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Какой была международная реакция на это заявление главы России, «Фонтанка» писала здесь.
15–16 июня в Швейцарии пройдет международная мирная конференция, на которой будут обсуждать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Россия в ней участвовать не будет.