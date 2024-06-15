Канцлер ФРГ Шольц отреагировал на предложения Путина по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает «несерьезными» предложения президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине. Об этом он сказал 15 июня телеканалу ZDF.



По мнению политика, предложение «не было сделано всерьез», но «каким-то образом» имеет отношение к «мирной конференции» в Швейцарии. Кроме того, Шольц обвинил российского лидера в «империализме». Канцлер уверен, что предложение Путина «не может сработать», а мир для Украины должен быть «справедливым и честным».

Также канцлер ФРГ заверил, что Запад продолжит поддержку Украины.

