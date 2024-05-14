Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о повестке мирной конференции по Украине в Швейцарии

Предстоящая мирная конференция по Украине в Швейцарии, которая пройдет в Бюргенштоке 15 и 16 июня, не станет площадкой для обсуждения окончания военного конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Stern.

По его словам, важно избежать «завышенных ожиданий» в связи с проведением конференции, поскольку «переговоры об окончании военных действий» там вестись не будут.

«В лучшем случае, это будет началом процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией», — заявил Шольц и обозначил основные вопросы, которые предполагается обсудить на конференции: безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, обмен военнопленными и табу на применение ядерного оружия.