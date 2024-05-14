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    Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о повестке мирной конференции по Украине в Швейцарии

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    Предстоящая мирная конференция по Украине в Швейцарии, которая пройдет в Бюргенштоке 15 и 16 июня, не станет площадкой для обсуждения окончания военного конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Stern.

    По его словам, важно избежать «завышенных ожиданий» в связи с проведением конференции, поскольку «переговоры об окончании военных действий» там вестись не будут.

    «В лучшем случае, это будет началом процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией», — заявил Шольц и обозначил основные вопросы, которые предполагается обсудить на конференции: безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, обмен военнопленными и табу на применение ядерного оружия.

    Россия не получала приглашения на встречу, и Сергей Лавров (в настоящий момент — исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ), раскритиковал не только саму конференцию, но и место ее проведения: «Швейцария однозначно встала на сторону Украины и не только поддерживает западные санкции против РФ, но и в каких-то вопросах выступает лидером».

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    Олаф ШольцМирная конференцияШвейцарияУкраинаПереговоры
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