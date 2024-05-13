Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    «Опять обманули. Опять заставили воевать»: Лавров рассказал Совету Федерации о мирных переговорах и конференции в Швейцарии

    7333
    22 комментария

    Совет Федерации 13 мая начал проведение консультаций по предложенной президентом РФ кандидатуре Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел. Сам кандидат также принял участие в заседании и ответил на вопросы сенаторов.

    В частности, временно исполняющий обязанности главы МИД России Лавров прокомментировал мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии: «Конференция давно на слуху у всех тех, кто пытается победить Россию на поле боя — "не отказываясь от дипломатических методов", как они говорят, но все дипломатические методы сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. Как сказал мой швейцарский коллега, участники мирной конференции по Украине "сначала поговорят между собой, а потом нас позовут". Так ни с кем нельзя разговаривать — тем более с нами. Там не о переговорах речь. Даже если бы нас сразу пригласили, то пригласили бы только на обсуждение "формулы Зеленского". Все прочие инициативы, включая китайскую, исчезли. Поэтому, если Запад хочет биться на поле боя, как они говорят, — пожалуйста. Финский президент высказался на эту тему: "Швейцарская конференция — это важно, но надо победить Россию в войне". Вы знаете эти страшилки, которые они напридумывали. Но наша готовность к переговорам подтверждается на высшем уровне — на основе реальности, которая сложилась, включая реальность поправок в российскую Конституцию».

    Высказался Сергей Лавров и о мирных переговорах с Украиной: «Мы в Стамбуле были в шаге от того, чтобы подписать соглашение с украинской стороной и тем самым закончить специальную военную операцию — на очень выгодных для Украины условиях. Теперь уже понятно, что тот случай был последним, когда российское руководство, вопреки многочисленным предыдущим обманам со стороны Запада, решило поверить и проявить добрую волю. Опять обманули. Опять заставили воевать».

    «Швейцария как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше она была действительно нейтральной страной, но сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины, и не только поддерживает западные санкции против РФ, но и в каких-то вопросах выступает лидером. Америка много-много лет назад выломала швейцарцам руки, и те полностью открыли все аспекты, связанные с банковской тайной. Поэтому — наше дело правое, и если хотят на поле боя — будет на поле боя. Посмотрите, как они сейчас запричитали по поводу устойчивого широкого продвижения наших войск», — заключил дипломат.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сергей ЛавровСовет Федерации
    ЛАЙК3
    СМЕХ31
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close