«Опять обманули. Опять заставили воевать»: Лавров рассказал Совету Федерации о мирных переговорах и конференции в Швейцарии

Совет Федерации 13 мая начал проведение консультаций по предложенной президентом РФ кандидатуре Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел. Сам кандидат также принял участие в заседании и ответил на вопросы сенаторов.

В частности, временно исполняющий обязанности главы МИД России Лавров прокомментировал мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии: «Конференция давно на слуху у всех тех, кто пытается победить Россию на поле боя — "не отказываясь от дипломатических методов", как они говорят, но все дипломатические методы сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. Как сказал мой швейцарский коллега, участники мирной конференции по Украине "сначала поговорят между собой, а потом нас позовут". Так ни с кем нельзя разговаривать — тем более с нами. Там не о переговорах речь. Даже если бы нас сразу пригласили, то пригласили бы только на обсуждение "формулы Зеленского". Все прочие инициативы, включая китайскую, исчезли. Поэтому, если Запад хочет биться на поле боя, как они говорят, — пожалуйста. Финский президент высказался на эту тему: "Швейцарская конференция — это важно, но надо победить Россию в войне". Вы знаете эти страшилки, которые они напридумывали. Но наша готовность к переговорам подтверждается на высшем уровне — на основе реальности, которая сложилась, включая реальность поправок в российскую Конституцию».