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    Названа дата конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Россия не приглашена

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    Конференция по миру на Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня, сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии.

    В сообщении говорится, что Россия на данный момент не была приглашена на встречу, при этом Швейцария «демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию». В заявлении также говорится, что Москва многократно, в том числе публично, заявляла, что не заинтересована в участии.

    При этом организаторы мероприятия убеждены, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс. Без РФ он невозможен, подчеркивается на сайте ведомства. Тем не менее на мероприятие приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, «Группы 20» (G20) и БРИКС. Уточняется, что приглашение получили представители около 120 стран, международные организации (в том числе ООН, ОБСЕ и Евросовет), а также Ватикан и патриарх Константинопольский.

    Российский МИД ранее заявил, что страна не примет участия в конференции. Причиной тому — ультимативная «формула мира», предложенная Киевом.

    За 15 дней до саммита в Швейцарии должен был пройти концерт оперной певицы Анны Нетребко, однако мероприятие отменили из-за «угрозы общественному порядку».

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