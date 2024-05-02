Названа дата конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Россия не приглашена

Конференция по миру на Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня, сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии.

В сообщении говорится, что Россия на данный момент не была приглашена на встречу, при этом Швейцария «демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию». В заявлении также говорится, что Москва многократно, в том числе публично, заявляла, что не заинтересована в участии.

При этом организаторы мероприятия убеждены, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс. Без РФ он невозможен, подчеркивается на сайте ведомства. Тем не менее на мероприятие приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, «Группы 20» (G20) и БРИКС. Уточняется, что приглашение получили представители около 120 стран, международные организации (в том числе ООН, ОБСЕ и Евросовет), а также Ватикан и патриарх Константинопольский.