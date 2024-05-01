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    «Угроза общественному порядку». В Швейцарии власти отменили концерт Анны Нетребко

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    В швейцарском Люцерне власти попросили организаторов отменить концерт Анны Нетребко. Об этом 1 мая сообщает портал slippedisc.com, специализирующийся на новостях о классической музыке.

    Выступление Нетребко отменил Центр культуры и конгрессов Люцерна.

    «Общественное мнение о солистке остается противоречивым. Ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко на Украинской мирной конференции следовало ожидать угрозы общественному порядку», — цитирует издание заявление центра.

    В результате, по просьбе муниципальных властей, мероприятие, которое должно было пройти 1 июня, отменено.

    Мирная конференция по конфликту на Украине пройдет в Бюргенштоке в июне. Российский МИД ранее заявил, что страна не примет в ней участие. Причиной тому — ультимативная «формула мира», предложенная Киевом.

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    ШвейцарияАнна Нетребко
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