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    Швейцария в июне проведет конференцию по конфликту на Украине

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    Швейцария проведет конференцию по «формуле мира» в июне нынешнего года в Бюргенштоке. Об этом в среду, 10 апреля, заявила президент страны Виола Амхерд, передает ТАСС.

    «Приглашения с точными датами будут направлены в ближайшие дни», — сказала она.

    Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции правительства страны заявил, что переговоры по урегулированию на Украине невозможно провести без участия России. «Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России», — отметил он.

    В российском МИДе ранее указывали, что Россия не примет участие в конференции, даже если ее пригласят. Это связано с тем, что на ней будет обсуждаться ультимативная «формула мира» президента Владимира Зеленского.

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