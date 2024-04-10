Швейцария в июне проведет конференцию по конфликту на Украине

Швейцария проведет конференцию по «формуле мира» в июне нынешнего года в Бюргенштоке. Об этом в среду, 10 апреля, заявила президент страны Виола Амхерд, передает ТАСС.

«Приглашения с точными датами будут направлены в ближайшие дни», — сказала она.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции правительства страны заявил, что переговоры по урегулированию на Украине невозможно провести без участия России. «Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России», — отметил он.

В российском МИДе ранее указывали, что Россия не примет участие в конференции, даже если ее пригласят. Это связано с тем, что на ней будет обсуждаться ультимативная «формула мира» президента Владимира Зеленского.