«Ничего нового». На Западе однозначно отреагировали на мирное предложение Владимира Путина по Украине

Киев практически сразу отверг предложение Владимира Путина о мирном предложении по Украине. Собрали для вас реакции на слова, высказанные 14 июня президентом России на встрече с руководством Министерства иностранных дел (МИД).

«Это ультимативные заявления, которые ничем не отличаются от прошлых. Он не остановится», — заявил Владимир Зеленский в разговоре с Reuters.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в X написал, что новая инициатива Владимира Путина якобы не содержит реального мирного предложения. Он также утверждает, что с такими предложениями РФ якобы оставит Украину «беззащитной».