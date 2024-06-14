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    «Ничего нового». На Западе однозначно отреагировали на мирное предложение Владимира Путина по Украине

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    Киев практически сразу отверг предложение Владимира Путина о мирном предложении по Украине. Собрали для вас реакции на слова, высказанные 14 июня президентом России на встрече с руководством Министерства иностранных дел (МИД).

    «Это ультимативные заявления, которые ничем не отличаются от прошлых. Он не остановится», — заявил Владимир Зеленский в разговоре с Reuters.

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в X написал, что новая инициатива Владимира Путина якобы не содержит реального мирного предложения. Он также утверждает, что с такими предложениями РФ якобы оставит Украину «беззащитной».

    «Конечно, в этом нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира», — заявил Михаил Подоляк (цитата по РИА Новости).

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что офис Зеленского довел страну «до крайней точки», — ТАСС. Она отметила, что отказ Зеленского от мирной инициативы Владимира Путина лишает граждан Украины реального шанса на мир.

    МИД Украины не рассматривает предложение главы Российского государства в качестве мирной инициативы, а видит в нем попытку помешать проведению конференции, запланированной в Швейцарии на 15–16 июня. В ведомстве заявили, что «ничего нового в этих заявлениях нет».

    15–16 июня в Швейцарии пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали.

    «Путин не вправе ставить Украине условия о мире», — заявил шеф Пентагона Ллойд Остин (РИА Новости). Кроме того, он призвал союзников Соединенных Штатов нарастить усилия по поставкам оружия Украине, поскольку конфликт вступил в «ключевую стадию».

    «Не Украина должна выводить войска с украинской территории, а Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины», — приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга РИА. По его словам, это предложение свидетельствует не о доброй воле РФ, а скорее о желании России достичь военных целей; страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Украине.

    «Надежда умирает последней» — так отреагировал глава МИД России Сергей Лавров на вопрос о том, как Запад воспримет предложения России по Украине (цитата по ТАСС).

    «Путин терпеливый, имеющие уши — услышат», — добавил он.

    14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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