«Ничего нового». На Западе однозначно отреагировали на мирное предложение Владимира Путина по Украине

Киев практически сразу отверг предложение Владимира Путина о мирном предложении по Украине. Собрали для вас реакции на слова, высказанные 14 июня президентом России на встрече с руководством Министерства иностранных дел (МИД).
«Это ультимативные заявления, которые ничем не отличаются от прошлых. Он не остановится», — заявил Владимир Зеленский в разговоре с Reuters.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в X написал, что новая инициатива Владимира Путина якобы не содержит реального мирного предложения. Он также утверждает, что с такими предложениями РФ якобы оставит Украину «беззащитной».
«Конечно, в этом нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира», — заявил Михаил Подоляк (цитата по РИА Новости).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что офис Зеленского довел страну «до крайней точки», — ТАСС. Она отметила, что отказ Зеленского от мирной инициативы Владимира Путина лишает граждан Украины реального шанса на мир.
МИД Украины не рассматривает предложение главы Российского государства в качестве мирной инициативы, а видит в нем попытку помешать проведению конференции, запланированной в Швейцарии на 15–16 июня. В ведомстве заявили, что «ничего нового в этих заявлениях нет».
15–16 июня в Швейцарии пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали.
«Путин не вправе ставить Украине условия о мире», — заявил шеф Пентагона Ллойд Остин (РИА Новости). Кроме того, он призвал союзников Соединенных Штатов нарастить усилия по поставкам оружия Украине, поскольку конфликт вступил в «ключевую стадию».
«Не Украина должна выводить войска с украинской территории, а Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины», — приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга РИА. По его словам, это предложение свидетельствует не о доброй воле РФ, а скорее о желании России достичь военных целей; страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Украине.
«Надежда умирает последней» — так отреагировал глава МИД России Сергей Лавров на вопрос о том, как Запад воспримет предложения России по Украине (цитата по ТАСС).
«Путин терпеливый, имеющие уши — услышат», — добавил он.