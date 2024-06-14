«Реальное мирное предложение» сделал Путин Киеву. Он назвал условия

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по вопросам урегулирования украинского конфликта, заявил 14 июня президент РФ Владимир Путин. Он назвал два условия. Во-первых, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов. Во-вторых, Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО. То есть России нужен «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины», ее демилитаризация и денацификация. «Украинские войска полностью должны быть выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, <...> именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, который существовали на момент их вхождения в Украину», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что как только Киев начнет «реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе планов вступления в НАТО», со стороны России «буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь» и начать переговоры. Президент отметил, что это будет сделано незамедлительно.

«Естественно, гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», — сказал Путин. Он также заявил, что Россия рассчитывает на то, что Киев самостоятельно будет принимать решение, «от которого зависит будущее существование Украины».

«Исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения», — заключил Путин.

Сегодня, по словам Путина, Москва делает еще одно реальное мирное предложение. И если Киев и Запад откажутся — они будут нести ответственность за кровопролитие.

«Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими», — заявил Путин.



«Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери и перевооружить киевский режим. <...> Повторю, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении», — заявил Путин.



Российский лидер подчеркнул, что базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами. Предполагается, естественно, в том числе отмена санкций против РФ. После завершения украинского кризиса, по словам Путина, Россия и Запад могли бы приступить к созданию системы неделимой евразийской безопасности.