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    «Реальное мирное предложение» сделал Путин Киеву. Он назвал условия

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    Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по вопросам урегулирования украинского конфликта, заявил 14 июня президент РФ Владимир Путин.

    Он назвал два условия. Во-первых, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов. Во-вторых, Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО. То есть России нужен «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины», ее демилитаризация и денацификация.

    «Украинские войска полностью должны быть выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, <...> именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, который существовали на момент их вхождения в Украину», — сказал Путин.

    Он подчеркнул, что как только Киев начнет «реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе планов вступления в НАТО», со стороны России «буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь» и начать переговоры. Президент отметил, что это будет сделано незамедлительно.

    «Естественно, гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», — сказал Путин.

    Он также заявил, что Россия рассчитывает на то, что Киев самостоятельно будет принимать решение, «от которого зависит будущее существование Украины».

    «Исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения», — заключил Путин.

    Сегодня, по словам Путина, Москва делает еще одно реальное мирное предложение. И если Киев и Запад откажутся — они будут нести ответственность за кровопролитие.

    «Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими», — заявил Путин.

    «Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери и перевооружить киевский режим. <...> Повторю, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении», — заявил Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами. Предполагается, естественно, в том числе отмена санкций против РФ.

    После завершения украинского кризиса, по словам Путина, Россия и Запад могли бы приступить к созданию системы неделимой евразийской безопасности.

    «Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине. То есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе», — резюмировал российский президент.

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