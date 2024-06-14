«Переговоры ведут эксперты». Дмитрий Песков разъяснил позицию Путина по мирному соглашению с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил перед журналистами сразу после встречи Владимира Путина с МИД вечером 14 июня. Он разъяснил позицию президента по мирным переговорам с Украиной — сообщает ТАСС.



Несмотря на то, что Путин не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, переговоры возможны — просто с другими официальными лицами. Как сам Путин заявлял уже не раз, он считает легитимной Верховную Раду Украины.

«В данном случае не столь важно, кто ведет переговоры. Переговоры ведут эксперты, ведут специалисты, и переговоры очень многогранные, очень сложные. Главное, чтобы результаты этих переговоров фиксировались легитимными представителями. Такие представители на Украине есть», — сказал Песков.