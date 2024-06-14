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    «Переговоры ведут эксперты». Дмитрий Песков разъяснил позицию Путина по мирному соглашению с Украиной

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил перед журналистами сразу после встречи Владимира Путина с МИД вечером 14 июня. Он разъяснил позицию президента по мирным переговорам с Украиной — сообщает ТАСС.

    Несмотря на то, что Путин не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, переговоры возможны — просто с другими официальными лицами. Как сам Путин заявлял уже не раз, он считает легитимной Верховную Раду Украины.

    «В данном случае не столь важно, кто ведет переговоры. Переговоры ведут эксперты, ведут специалисты, и переговоры очень многогранные, очень сложные. Главное, чтобы результаты этих переговоров фиксировались легитимными представителями. Такие представители на Украине есть», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что условия проведения мирных переговоров, которые обозначил Путин, бессрочные. Напомним, президент предложил вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Вместе с тем Украина, по его мнению, должна отказаться от вступления в НАТО, признать статус новых субъектов в составе РФ, а мировое сообщество — отменить санкции против России.

    Эти предложения бессрочные, но ситуация в зоне боевых действий может измениться в пользу России — пояснил пресс-секретарь президента.

    «Но ситуация на фронте динамично меняется, и наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций», — сказал Песков.

    Владимир Зеленский назвал предложение России «ультиматумом, которому нельзя доверять». Украинская сторона по-прежнему настаивает на возвращении к границам 1991 года. Пресс-секретарь Путина отметил, что инициативу российского лидера называть ультиматумом неверно.

    Оформлять какой-либо документ с предложением о переговорах президент не планирует, поскольку оно уже опубликовано в крупных СМИ и общедоступно.

    Российская сторона ожидала скепсис и критику со стороны Зеленского и НАТО в ответ на инициативу Путина, но верит, что по ту сторону есть и те, кого она заинтересует, — отмечает Песков.

    15–16 июня в Швейцарии пройдет международная мирная конференция, на которой будут обсуждать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Россия в ней участвовать не будет.

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