Премьер Италии высказалась о предложении России по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает предложение российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине «пропагандой». Об этом она заявила на пресс-конференции по завершении встречи G7 в области Апулия.
«Я не считаю, что это особенно эффективно как предложение мира — говорить Украине, что она должна отступить с Украины», — уверена Мелони (цитата по РИА Новости).
Кроме того, Мелони высказалась о возможности разблокировки российских активов. По ее словам, эта перспектива «напрямую зависит от процесса мирных переговоров, на которых будет затронут вопрос в том числе о том, кто будет оплачивать восстановление Украины». Так она прокомментировала соглашение стран «Большой семерки» на саммите, согласно которому банковские проценты с замороженных российских активов будут передавать Украине. Общая сумма средств на таких счетах составляет около 325 миллиардов долларов, доход с них составит около трёх миллиардов. Как пишет BBC, G7 на саммите договорились дать Украине кредит на оборонные цели в 50 миллиардов долларов — процент по этому кредиту и будут гасить российские три миллиарда.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «несерьезными» предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине. Политик считает, что предложение «не было сделано всерьез», но «каким-то образом» имеет отношение к «мирной конференции» в Швейцарии.
Напомним, 14 июня Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел заявил, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после того, как Киев выведет свои войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Какой была международная реакция на это заявление главы России, «Фонтанка» писала здесь.
15–16 июня в Швейцарии пройдет международная мирная конференция, на которой будут обсуждать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Россия в ней участвовать не будет. Владимир Путин отмечал, что «без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно», а саммит он назвал уловкой.