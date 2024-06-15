Премьер Италии высказалась о предложении России по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает предложение российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине «пропагандой». Об этом она заявила на пресс-конференции по завершении встречи G7 в области Апулия.



«Я не считаю, что это особенно эффективно как предложение мира — говорить Украине, что она должна отступить с Украины», — уверена Мелони (цитата по РИА Новости).



Кроме того, Мелони высказалась о возможности разблокировки российских активов. По ее словам, эта перспектива «напрямую зависит от процесса мирных переговоров, на которых будет затронут вопрос в том числе о том, кто будет оплачивать восстановление Украины». Так она прокомментировала соглашение стран «Большой семерки» на саммите, согласно которому банковские проценты с замороженных российских активов будут передавать Украине. Общая сумма средств на таких счетах составляет около 325 миллиардов долларов, доход с них составит около трёх миллиардов. Как пишет BBC, G7 на саммите договорились дать Украине кредит на оборонные цели в 50 миллиардов долларов — процент по этому кредиту и будут гасить российские три миллиарда.