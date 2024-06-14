    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.21eur94.83

    Страны G7 намерены передавать доход с российских активов Украине до окончания СВО и говорят о репарациях

    592
    3 комментария

    Страны «Большой семёрки» (G7) во время саммита 14 июня заключили соглашение, согласно которому банковские проценты с замороженных российских активов будут передавать Украине. Общая сумма средств на таких счетах составляет около 325 миллиардов долларов, доход с них составит около трёх миллиардов. Эти деньги западные СМИ называют репарациями России. А политики выражают готовность передавать их Украине до тех пор, пока она не победит, а Россия, как утверждается, не компенсирует ущерб.

    Банковские проценты с российских активов, по замыслу европейских политиков, должны помочь Украине выплатить деньги по взятым в Европе кредитам. Как пишет BBC, G7 на саммите договорились дать Украине кредит на оборонные цели в 50 миллиардов долларов — процент по этому кредиту и будут гасить российские три миллиарда.

    Ожидается, что деньги поступят не ранее, чем в конце 2024 года. Но это решение рассматривается европейскими политиками как долгосрочный инструмент для поддержки экономики и оборонной системы Украины.

    Как пишет BBC со ссылкой на источники в Белом доме США, 50 миллиардов будут направлены на широкий спектр целей, с учетом того, что некоторые страны предпочитают поддерживать экономику и реконструкцию зданий, а не производство вооружений.

    Кроме финансовой помощи Украине, обсуждаются дополнительные поставки систем ПВО и другого оружия.

    В союз стран «Большой семерки» входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США. В саммите участвуют лидеры Европейского союза. В этом году встреча проходит в Италии, с 13 по 15 июня.

    Ранее «Фонтанка» писала, что страны G7 договорились об использовании прибыли с замороженных активов России. Накануне саммита ожидалось, что ЕС и США призовут Китай не помогать России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Активы
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close