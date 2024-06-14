Страны G7 намерены передавать доход с российских активов Украине до окончания СВО и говорят о репарациях

Страны «Большой семёрки» (G7) во время саммита 14 июня заключили соглашение, согласно которому банковские проценты с замороженных российских активов будут передавать Украине. Общая сумма средств на таких счетах составляет около 325 миллиардов долларов, доход с них составит около трёх миллиардов. Эти деньги западные СМИ называют репарациями России. А политики выражают готовность передавать их Украине до тех пор, пока она не победит, а Россия, как утверждается, не компенсирует ущерб.



Банковские проценты с российских активов, по замыслу европейских политиков, должны помочь Украине выплатить деньги по взятым в Европе кредитам. Как пишет BBC, G7 на саммите договорились дать Украине кредит на оборонные цели в 50 миллиардов долларов — процент по этому кредиту и будут гасить российские три миллиарда.