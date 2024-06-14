Страны G7 намерены передавать доход с российских активов Украине до окончания СВО и говорят о репарациях

Страны «Большой семёрки» (G7) во время саммита 14 июня заключили соглашение, согласно которому банковские проценты с замороженных российских активов будут передавать Украине. Общая сумма средств на таких счетах составляет около 325 миллиардов долларов, доход с них составит около трёх миллиардов. Эти деньги западные СМИ называют репарациями России. А политики выражают готовность передавать их Украине до тех пор, пока она не победит, а Россия, как утверждается, не компенсирует ущерб.
Банковские проценты с российских активов, по замыслу европейских политиков, должны помочь Украине выплатить деньги по взятым в Европе кредитам. Как пишет BBC, G7 на саммите договорились дать Украине кредит на оборонные цели в 50 миллиардов долларов — процент по этому кредиту и будут гасить российские три миллиарда.
Ожидается, что деньги поступят не ранее, чем в конце 2024 года. Но это решение рассматривается европейскими политиками как долгосрочный инструмент для поддержки экономики и оборонной системы Украины.
Как пишет BBC со ссылкой на источники в Белом доме США, 50 миллиардов будут направлены на широкий спектр целей, с учетом того, что некоторые страны предпочитают поддерживать экономику и реконструкцию зданий, а не производство вооружений.
Кроме финансовой помощи Украине, обсуждаются дополнительные поставки систем ПВО и другого оружия.
В союз стран «Большой семерки» входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США. В саммите участвуют лидеры Европейского союза. В этом году встреча проходит в Италии, с 13 по 15 июня.
Ранее «Фонтанка» писала, что страны G7 договорились об использовании прибыли с замороженных активов России. Накануне саммита ожидалось, что ЕС и США призовут Китай не помогать России.