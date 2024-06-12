Bloomberg: «Большая семерка» призовет Китай прекратить помогать России

Лидеры «Большой семерки» призовут Китай прекратить помогать России, 12 июня сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления.
Союзники Украины обвинили Китай в помощи России технологиями и деталями для создания оружия, которая помогает Москве обходить торговые ограничения, наложенные странами G7.
Постоянная поддержка ОПК России, которую оказывает Китай, «имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности», говорится в проекте заявления. Отмечается, что текст документа еще может измениться после согласования на саммите в Италии, который должен начаться в четверг.
Ожидается, что в ближайшие дни страны G7 и Евросоюза введут новые ограничения. В числе обсуждаемых мер — листинг (совокупность процедур, необходимых для включения ценной бумаги в биржевой список для последующей торговли этой бумагой. — Прим. ред.) большего количества компаний, фокусировка на банках в третьих странах, содействующих торговле, усиление проверок компаниями своих «дочек» и субподрядчиков за границей и расширение ограничений на товары западных брендов, которые все еще завозят в Россию.
В частности, со следующего месяца Евросоюз вводит дополнительные пошлины в размере 38,1 % на электромобили из Китая. Ожидается, что это приведет к повышению стоимости продажи автомобилей в Европе для самых разных компаний, от китайской BYD до Tesla.
Страны «Большой семерки» также намерены поручить Китаю побудить Россию вывести войска из Украины, пишет Bloomberg. В проекте запланировано заявление о том, что политика Китая якобы создает побочные эффекты и «избыточные мощности в ряде секторов». «Большая семерка» намерена подтвердить свои усилия в уменьшении зависимости от Китая и одновременно засвидетельствовать, что не планирует прекращать сотрудничество.