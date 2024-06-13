G7 договорилась об использовании замороженных активов РФ

«Большая семерка» достигла политического соглашения по вопросу использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом 13 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони по итогам первого дня работы саммита.



«Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере $ 50 млрд до конца года <...> Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов», — сказала Мелони.

План G7 для Украины основан на многолетнем кредите с использованием доходов примерно в 300 миллиардов долларов из конфискованных российских фондов. Технические детали должны быть согласованы в ближайшие недели, сообщил Reuters анонимный дипломатический источник.

