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    G7 договорилась об использовании замороженных активов РФ

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    «Большая семерка» достигла политического соглашения по вопросу использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом 13 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони по итогам первого дня работы саммита.

    «Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере $ 50 млрд до конца года <...> Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов», — сказала Мелони.

    План G7 для Украины основан на многолетнем кредите с использованием доходов примерно в 300 миллиардов долларов из конфискованных российских фондов. Технические детали должны быть согласованы в ближайшие недели, сообщил Reuters анонимный дипломатический источник.

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