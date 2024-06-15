    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.07eur95.15

    В Тыве вынесли приговор по делу о групповом изнасиловании 10-летнего мальчика. На него напали старшеклассники

    1081
    обсудить

    Кызылский горсуд республики Тыва вынес приговор подростку и двум его старшим товарищам, надругавшимся над младшеклассником в общественном туалете. Один из них нападал на ребёнка пять раз.

    О решении 15 июня сообщает региональный Следственный комитет. Двух 19-летних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района и их 16-летнего приятеля признали виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершённых с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

    Двое старших фигурантов получили 8 лет и 9 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Младшему суд назначил 7 лет в воспитательной колонии.

    Судя по картотеке суда, дело слушалось с ноября прошлого года, приговор оглашён 15 июня. Двоим вменяли по два эпизода сексуального насилия, третий оказался на скамье подсудимых с пятью эпизодами.

    Подробности случившегося рассказывал портал MSK1.RU. Нападение на младшеклассника было совершено 10 января 2023 года, когда 10-летний школьник возвращался с тренировки. Со слов матери, сына подкараулили трое старшеклассников, занимавшихся в той же секции, и затащили в уличный туалет. В тот день они якобы отмечали день рождения и были пьяны. После мальчика запугали, и он молчал, несмотря на то, что нападения повторялись на протяжении пяти дней.

    В конце месяца родителям, заметившим неладное в поведении ребёнка, удалось его разговорить. Мать рассказывала о неторопливости местного следствия, о том, что ребёнку, по её мнению, не оказывали необходимую медпомощь, а также об угрозах и поджогах, сопровождавших расследование. Дело поставили на контроль в центральном аппарате СКР после запроса депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он также отметил, что переломить ситуацию помогло вмешательство Генпрокуратуры.

    MSK1.RU пишет, что пострадавший ребёнок несколько дней назад перенёс вторую операцию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close