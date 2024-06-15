В Тыве вынесли приговор по делу о групповом изнасиловании 10-летнего мальчика. На него напали старшеклассники

Кызылский горсуд республики Тыва вынес приговор подростку и двум его старшим товарищам, надругавшимся над младшеклассником в общественном туалете. Один из них нападал на ребёнка пять раз.



О решении 15 июня сообщает региональный Следственный комитет. Двух 19-летних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района и их 16-летнего приятеля признали виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершённых с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Двое старших фигурантов получили 8 лет и 9 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Младшему суд назначил 7 лет в воспитательной колонии.