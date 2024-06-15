В Тыве вынесли приговор по делу о групповом изнасиловании 10-летнего мальчика. На него напали старшеклассники

Кызылский горсуд республики Тыва вынес приговор подростку и двум его старшим товарищам, надругавшимся над младшеклассником в общественном туалете. Один из них нападал на ребёнка пять раз.
О решении 15 июня сообщает региональный Следственный комитет. Двух 19-летних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района и их 16-летнего приятеля признали виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершённых с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.
Двое старших фигурантов получили 8 лет и 9 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Младшему суд назначил 7 лет в воспитательной колонии.
Судя по картотеке суда, дело слушалось с ноября прошлого года, приговор оглашён 15 июня. Двоим вменяли по два эпизода сексуального насилия, третий оказался на скамье подсудимых с пятью эпизодами.
Подробности случившегося рассказывал портал MSK1.RU. Нападение на младшеклассника было совершено 10 января 2023 года, когда 10-летний школьник возвращался с тренировки. Со слов матери, сына подкараулили трое старшеклассников, занимавшихся в той же секции, и затащили в уличный туалет. В тот день они якобы отмечали день рождения и были пьяны. После мальчика запугали, и он молчал, несмотря на то, что нападения повторялись на протяжении пяти дней.
В конце месяца родителям, заметившим неладное в поведении ребёнка, удалось его разговорить. Мать рассказывала о неторопливости местного следствия, о том, что ребёнку, по её мнению, не оказывали необходимую медпомощь, а также об угрозах и поджогах, сопровождавших расследование. Дело поставили на контроль в центральном аппарате СКР после запроса депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он также отметил, что переломить ситуацию помогло вмешательство Генпрокуратуры.
MSK1.RU пишет, что пострадавший ребёнок несколько дней назад перенёс вторую операцию.