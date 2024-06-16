Каждый раз условия ухудшаются. Песков рассказал, как можно прийти к мирному соглашению с Украиной

Владимир Путин не отвергает переговоры с Киевом, но потребуется легитимная фиксация их итогов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 16 июня.
Песков подчеркнул, что озвученные Путиным условия, — это не «не ультиматум, это мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле».
Пресс-секретарь считает, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении президента. По его мнению, каждый раз, когда предпринимаются попытки по выходу в дипломатическое русло, «условия на земле» ухудшаются и будут ухудшаться для Украины дальше, судя по динамике положения дел на фронтах.
«Политик, который интересы своей родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», — заявил Песков.
При этом он подчеркнул, что переговоры ведут экспертные люди, но фиксируют — легитимные, а Владимир Зеленский, по его мнению, «не тот человек, с которым можно фиксировать письменную договоренность».
На вопрос, можно ли будет верить договоренностям, если к ним удастся прийти, Песков заметил, что существует система гарантий их выполнения, разработать которую сложно. «Но если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать», — заключил он.
Несмотря на то, что Путин не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, переговоры возможны — просто с другими официальными лицами, ранее заявил Песков журналистам. Тогда он подчеркнул, что условия проведения мирных переговоров, которые обозначил Путин, бессрочные.