Каждый раз условия ухудшаются. Песков рассказал, как можно прийти к мирному соглашению с Украиной

Владимир Путин не отвергает переговоры с Киевом, но потребуется легитимная фиксация их итогов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 16 июня.

Песков подчеркнул, что озвученные Путиным условия, — это не «не ультиматум, это мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле».

Пресс-секретарь считает, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении президента. По его мнению, каждый раз, когда предпринимаются попытки по выходу в дипломатическое русло, «условия на земле» ухудшаются и будут ухудшаться для Украины дальше, судя по динамике положения дел на фронтах.