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    Каждый раз условия ухудшаются. Песков рассказал, как можно прийти к мирному соглашению с Украиной

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    Владимир Путин не отвергает переговоры с Киевом, но потребуется легитимная фиксация их итогов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 16 июня.

    Песков подчеркнул, что озвученные Путиным условия, — это не «не ультиматум, это мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле».

    Пресс-секретарь считает, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении президента. По его мнению, каждый раз, когда предпринимаются попытки по выходу в дипломатическое русло, «условия на земле» ухудшаются и будут ухудшаться для Украины дальше, судя по динамике положения дел на фронтах.

    «Политик, который интересы своей родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», — заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что переговоры ведут экспертные люди, но фиксируют — легитимные, а Владимир Зеленский, по его мнению, «не тот человек, с которым можно фиксировать письменную договоренность».

    На вопрос, можно ли будет верить договоренностям, если к ним удастся прийти, Песков заметил, что существует система гарантий их выполнения, разработать которую сложно. «Но если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать», — заключил он.

    Несмотря на то, что Путин не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, переговоры возможны — просто с другими официальными лицами, ранее заявил Песков журналистам. Тогда он подчеркнул, что условия проведения мирных переговоров, которые обозначил Путин, бессрочные.

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