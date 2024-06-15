В Москве возбудили уголовное дело после массового отравления готовыми салатами из доставки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления более десяти человек в Москве продуктами, которые они заказали через сервис доставки. Клиентам потребовалась помощь врачей, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства 15 июня.



В период минувших суток в городские больницы с признаками пищевого отравления обратилось горожане в возрасте от 18 до 60 лет. Установлено, что пострадавшие заказывали «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт». Продукцию данных производителей сняли с продажи до окончания проверок, указали в городском Роспотребнадзоре.