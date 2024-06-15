    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, зап

    763мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.07eur95.15

    В Москве возбудили уголовное дело после массового отравления готовыми салатами из доставки

    3182
    4 комментария

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления более десяти человек в Москве продуктами, которые они заказали через сервис доставки. Клиентам потребовалась помощь врачей, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства 15 июня.

    В период минувших суток в городские больницы с признаками пищевого отравления обратилось горожане в возрасте от 18 до 60 лет. Установлено, что пострадавшие заказывали «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт». Продукцию данных производителей сняли с продажи до окончания проверок, указали в городском Роспотребнадзоре.

    Расследование ведется по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ). В настоящее время в помещениях компаний проводятся обыски, ведется допрос потерпевших и свидетелей, проверяются документы организаций, которые готовили и поставляли еду.

    Результаты эпидемиологического расследования находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

    Как пишет Msk1.ru, число пострадавших может достигать 18, их доставили в столичные больницы с подозрением на ботулизм. Инфекция передается через консервированные, в основном самодельные продукты, среди симптомов — различная неврологическая симптоматика, без врачебной помощи не обойтись, рассказал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close