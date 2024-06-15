В Москве возбудили уголовное дело после массового отравления готовыми салатами из доставки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления более десяти человек в Москве продуктами, которые они заказали через сервис доставки. Клиентам потребовалась помощь врачей, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства 15 июня.
В период минувших суток в городские больницы с признаками пищевого отравления обратилось горожане в возрасте от 18 до 60 лет. Установлено, что пострадавшие заказывали «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт». Продукцию данных производителей сняли с продажи до окончания проверок, указали в городском Роспотребнадзоре.
Расследование ведется по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ). В настоящее время в помещениях компаний проводятся обыски, ведется допрос потерпевших и свидетелей, проверяются документы организаций, которые готовили и поставляли еду.
Результаты эпидемиологического расследования находятся на контроле в прокуратуре Москвы.
Как пишет Msk1.ru, число пострадавших может достигать 18, их доставили в столичные больницы с подозрением на ботулизм. Инфекция передается через консервированные, в основном самодельные продукты, среди симптомов — различная неврологическая симптоматика, без врачебной помощи не обойтись, рассказал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.