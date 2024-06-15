Гладков: разрушенная часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит

В городе Шебекино часть четырехподъездной секции дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ, восстановлению не подлежит. Жильцам будет оказана материальная поддержка и помощь в вывозе уцелевшего имущества, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 июня.
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По его словам, в течение суток электроэнергия и вода будут подключены во второй четырехподъездной секции пятиэтажного дома и соседней многоэтажке. Жильцам пострадавших квартир, находящимся в пунктах временного размещения, раздадут продуктовые наборы.
Кроме того, администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества из поврежденного дома. Тем, кому некуда транспортировать свои вещи, будет предоставлено складское помещение.
Также жильцы, чьи квартиры оказались разрушены, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, выплатят по 50 и 100 тыс. рублей соответственно.
Накануне в Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Удар пришелся на середину здания, территория оказалась задымлена и завалена обломками. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы и тяжелая техника. При разборе завалов спасатели объявляли минуту тишины. Останки четырех человек достали из-под завалов, еще одна женщина скончалась в больнице.