Гладков: число погибших при обстреле дома в Шебекино выросло до пяти

Число погибших в результате обстрела жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области выросло до пяти. Спасатели завершили поисковые работы. Об этом утром 15 июня рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-под завалов удалось достать останки 4 человек. Еще одна женщина скончалась в больнице. Врачи успели провести операцию, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, спасти пострадавшую не удалось.

С верхних этажей здания удалось спустить шесть человек.