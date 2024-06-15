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    Гладков: число погибших при обстреле дома в Шебекино выросло до пяти

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    Число погибших в результате обстрела жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области выросло до пяти. Спасатели завершили поисковые работы. Об этом утром 15 июня рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    МЧС России

    По его словам, из-под завалов удалось достать останки 4 человек. Еще одна женщина скончалась в больнице. Врачи успели провести операцию, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, спасти пострадавшую не удалось.

    С верхних этажей здания удалось спустить шесть человек.

    Накануне в Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар, территория оказалась задымлена и завалена обломками. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы и тяжелая техника. При разборе завалов спасатели объявляли минуту тишины.

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