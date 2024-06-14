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    Гладков: после обстрела Шебекино произошло обрушение подъезда многоквартирного дома

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    В результате обстрела Белгородской области произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. ЧП произошло в Шебекино, сообщает 14 июня глава региона Вячеслав Гладков.

    По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар, территория задымлена и завалена обломками.

    На месте работают экстренные службы.

    Ранее глава Белгородской области сообщал об атаке штаба по восстановлению жилья. В крыльцо здания прилетел беспилотник, два человека пострадали.

    Фото: Настоящий Гладков / telegram

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