Гладков: после обстрела Шебекино произошло обрушение подъезда многоквартирного дома

В результате обстрела Белгородской области произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. ЧП произошло в Шебекино, сообщает 14 июня глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар, территория задымлена и завалена обломками.
На месте работают экстренные службы.
Ранее глава Белгородской области сообщал об атаке штаба по восстановлению жилья. В крыльцо здания прилетел беспилотник, два человека пострадали.