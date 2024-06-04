Гладков: ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом, пострадали два человека

ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья в селе Головчино в Белгородской области. В крыльцо здания прилетел беспилотник, есть пострадавшие. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков 4 июня.



По его словам, штаб был открыт в селе Головчино Грайворонского городского округа для жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. В момент атаки в штабе активно велась работа.

В результате удара были госпитализированы местная жительница, получившая осколочные ранения конечностей, и заместитель главы администрации округа Роман Твердун с осколочным ранением груди.