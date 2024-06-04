    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    755мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.38eur96.87

    Гладков: ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом, пострадали два человека

    949
    2 комментария

    ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья в селе Головчино в Белгородской области. В крыльцо здания прилетел беспилотник, есть пострадавшие. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков 4 июня.

    По его словам, штаб был открыт в селе Головчино Грайворонского городского округа для жителей, чьи дома пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. В момент атаки в штабе активно велась работа.

    В результате удара были госпитализированы местная жительница, получившая осколочные ранения конечностей, и заместитель главы администрации округа Роман Твердун с осколочным ранением груди.


    Ранее глава Белгородской области сообщил о госпитализации водителя грузовика в городе Шебекино после двойной атаки ВСУ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Вячеслав ГладковВСУБелгородская областьБПЛАБеспилотникАтакаУдарЖертвы
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close