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    В Белгородской области ВСУ дважды атаковали грузовик. Внутри был водитель

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    В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль с водителем. Мужчину госпитализировали. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня.


    «В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля», — написал он в своем telegram-канале.

    После удара пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Двойная атака также привела к возгоранию в кабине и цистерне транспорта. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания.

    29 мая при атаке ВСУ на населенные пункты Шебекинского городского округа пострадала местная жительница. Она получила осколочное ранение височной области.

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