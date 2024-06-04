В Белгородской области ВСУ дважды атаковали грузовик. Внутри был водитель

В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль с водителем. Мужчину госпитализировали. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня.
«В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля», — написал он в своем telegram-канале.
После удара пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Двойная атака также привела к возгоранию в кабине и цистерне транспорта. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания.
29 мая при атаке ВСУ на населенные пункты Шебекинского городского округа пострадала местная жительница. Она получила осколочное ранение височной области.