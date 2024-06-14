Гладков: число раненых в Шебекино выросло до семи, пострадали 20 квартир

Число пострадавших в результате обстрела жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области увеличилось и достигло семи человек. Об этом вечером 14 июня рассказал в своем официальном тг-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На данный момент количество раненых увеличилось до семи. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте. Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир», — сказано в сообщении Гладкова.