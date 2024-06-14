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    Гладков: число раненых в Шебекино выросло до семи, пострадали 20 квартир

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    Число пострадавших в результате обстрела жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области увеличилось и достигло семи человек. Об этом вечером 14 июня рассказал в своем официальном тг-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «На данный момент количество раненых увеличилось до семи. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте. Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир», — сказано в сообщении Гладкова.

    На месте продолжает работать тяжелая техника, около 50 экскаваторов, бульдозеров, кранов-манипуляторов. При разборе завалов спасатели объявляют минуту тишины.

    Напомним, ранее сегодня «Фонтанка» писала, что в Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар.

    О необходимости отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить вероятность ударов по Белгороду, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

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    Обстрел Шебекино
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