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    Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении

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    Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить вероятность ударов по Белгороду, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Сейчас вы знаете, что там происходит. Мы просто вынуждены в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить эти на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», — сказал Путин, обращаясь к участникам программы.

    Президент отметил, что дистанция в 10–17 километров не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, «но всё-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов эту угрозу».

    «Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну что ж, мы тогда задумаемся на тему о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты», — подчеркнул Путин.

    Напомним, ранее сегодня «Фонтанка» писала, что в Белгородской области в городе Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар.

    Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на момент публикации число пострадавших достигло семи человек. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте.

    По предварительным данным, повреждено 20 квартир.

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