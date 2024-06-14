Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении

Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить вероятность ударов по Белгороду, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».



«Сейчас вы знаете, что там происходит. Мы просто вынуждены в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить эти на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», — сказал Путин, обращаясь к участникам программы.



Президент отметил, что дистанция в 10–17 километров не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, «но всё-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов эту угрозу».

