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    Влетевшая в «Буквоед» в центре Петербурга Audi — служебная машина топ-менеджера «дочки» «Газпрома». Сам он в Москве

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    Audi A6, врезавшаяся в «Буквоед» на Невском проспекте, оказалась служебной машиной директора по персоналу и организационному развитию Андрея Гордиенко ООО «Газпром энергохолдинг», выяснила «Фонтанка».

    Сам Гордиенко сейчас в Москве, кто именно был за рулем автомобиля в момент аварии, неизвестно, рассказал он корреспонденту «Фонтанки» 16 июня. «Я, к счастью, не в Ленинграде. Как раз сейчас я за рулем и в Москве», — подчеркнул он. При этом Андрей Гордиенко подтвердил, что Audi — его служебная машина, но об аварии он ничего не знает.

    В пресс-службе «ГЭХ Автотранс» (дочерняя компания ООО «Газпром энергохолдинг») уточнили, что автомобиль принадлежит их компании. Водителя госпитализируют, сотрудники разбираются с инцидентом.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что водитель Audi A6 с московскими номерами не справился с управлением и въехал в здание прямо в центре Петербурга. Судя по кадрам, от столкновения пострадала стеклянная витрина магазина «Буквоед» на Невском проспекте, 46.

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