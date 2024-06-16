Влетевшая в «Буквоед» в центре Петербурга Audi — служебная машина топ-менеджера «дочки» «Газпрома». Сам он в Москве

Audi A6 , врезавшаяся в «Буквоед» на Невском проспекте, оказалась служебной машиной директора по персоналу и организационному развитию Андрея Гордиенко ООО «Газпром энергохолдинг», выяснила «Фонтанка».

Сам Гордиенко сейчас в Москве, кто именно был за рулем автомобиля в момент аварии, неизвестно, рассказал он корреспонденту «Фонтанки» 16 июня. «Я, к счастью, не в Ленинграде. Как раз сейчас я за рулем и в Москве», — подчеркнул он. При этом Андрей Гордиенко подтвердил, что Audi — его служебная машина, но об аварии он ничего не знает.