Влетевшая в «Буквоед» в центре Петербурга Audi — служебная машина топ-менеджера «дочки» «Газпрома». Сам он в Москве

Сам Гордиенко сейчас в Москве, кто именно был за рулем автомобиля в момент аварии, неизвестно, рассказал он корреспонденту «Фонтанки» 16 июня. «Я, к счастью, не в Ленинграде. Как раз сейчас я за рулем и в Москве», — подчеркнул он. При этом Андрей Гордиенко подтвердил, что Audi — его служебная машина, но об аварии он ничего не знает.
В пресс-службе «ГЭХ Автотранс» (дочерняя компания ООО «Газпром энергохолдинг») уточнили, что автомобиль принадлежит их компании. Водителя госпитализируют, сотрудники разбираются с инцидентом.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что водитель