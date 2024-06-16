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    Audi с московскими номерами въехала в «Буквоед» напротив Гостиного двора

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    Водитель Audi A6 с московскими номерами не справился с управлением и въехал в здание прямо в центре Петербурга, на Невском проспекте. Фотографиями с места ДТП поделились читатели «Фонтанки» 16 июня.

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    Судя по кадрам, от столкновения пострадала стеклянная витрина магазина «Буквоед» на Невском проспекте, 46, сам автомобиль получил небольшие повреждения. На месте замечен автомобиль скорой помощи, о пострадавших информации нет.

    Обстоятельства аварии выясняются.

    По данным «Фонтанки», автомобиль числится за компанией «Газпром энергохолдинг».

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