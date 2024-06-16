Audi с московскими номерами въехала в «Буквоед» напротив Гостиного двора

Водитель Audi A6 с московскими номерами не справился с управлением и въехал в здание прямо в центре Петербурга, на Невском проспекте. Фотографиями с места ДТП поделились читатели «Фонтанки» 16 июня.
Судя по кадрам, от столкновения пострадала стеклянная витрина магазина «Буквоед» на Невском проспекте, 46, сам автомобиль получил небольшие повреждения. На месте замечен автомобиль скорой помощи, о пострадавших информации нет.
Обстоятельства аварии выясняются.
По данным «Фонтанки», автомобиль числится за компанией «Газпром энергохолдинг».