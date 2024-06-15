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    Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после обнаружения рака

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    Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после объявления о борьбе с онкологией вышла в свет. Она посетила кавалерийский парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне, сообщил Sky News 15 июня.

    Папарацци зафиксировали момент, когда принцесса Уэльская в белом платье и шляпе прибыла с семьей в Букингемский дворец на автомобиле. Затем она пересела в карету вместе с детьми.

    За парадом 42-летняя супруга принца Уильяма принцесса Уэльская наблюдала с балкона дворца в сопровождении семьи, оттуда она поприветствовала публику. В честь события также состоялся артиллерийский салют. После королевская семья вернулась во дворец.

    Накануне парада в соцсети Х принцесса отметила, что ее химиотерапия продвигается положительно. «Я добиваюсь значительного прогресса. <...> У меня бывают плохие и хорошие дни», — написала она.

    В январе Кенсингтонский дворец сообщал о плановой госпитализации Кейт Миддлтон. В больнице она пробыла около двух недель, после чего не участвовала ни в каких публичных мероприятиях. Впоследствии выяснилось, что ей делали операцию на области живота. После, 23 марта, общественности стало известно об обнаружении рака у Кейт Миддлтон. Она проходит курс профилактической химиотерапии.

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