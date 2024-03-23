У Кейт Миддлтон обнаружен рак. Она проходит химиотерапию

Принцесса Уэльская, урождённая Кейт Миддлтон, сообщила, что у неё диагностировали рак. Она проходит курс профилактической химиотерапии.



В январе Кенсингтонский дворец сообщал о плановой госпитализации 42-летней супруги принца Уильяма. В больнице она пробыла около двух недель, после чего не участвовала ни в каких публичных мероприятиях. Впоследствии выяснилось, что ей делали операцию на области живота. Уже после неё, по анализам, у принцессы выявили онкологическое заболевание.

«Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая очень обо мне позаботилась, за что я очень благодарна», — написала Кейт в своём блоге в соцсети X.