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    В Адыгее родителей погибшей трехлетней девочки заподозрили в истязании

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    В следственном управлении СК РФ по Адыгее возбудили еще одно уголовное дело в отношении родителей, трехлетняя дочь которых, по данным правоохранителей, была забита до смерти. В жестокой расправе ранее обвинили ее отца. 15 июня в ведомстве сообщили о задержании матери малышки.

    Дело возбудили по статье «Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии» (п.п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Девочка, по версии СК, систематически подвергалась побоям со стороны родителей.

    «Мать девочки задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

    Известно, что с родителями ребенок стал жить в марте 2024 года, до этого она содержалась в детдоме. 30 мая мужчина избил свою дочь, в результате чего девочка скончалась, считает следствие. На следующий день мужчину заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Почему на защиту малышки не встала ее мать, пока неизвестно.

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