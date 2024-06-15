В Адыгее родителей погибшей трехлетней девочки заподозрили в истязании

В следственном управлении СК РФ по Адыгее возбудили еще одно уголовное дело в отношении родителей, трехлетняя дочь которых, по данным правоохранителей, была забита до смерти. В жестокой расправе ранее обвинили ее отца. 15 июня в ведомстве сообщили о задержании матери малышки.



Дело возбудили по статье «Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии» (п.п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Девочка, по версии СК, систематически подвергалась побоям со стороны родителей.

«Мать девочки задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.