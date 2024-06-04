В Адыгее расследуют смерть трехлетней девочки. Её отец в СИЗО

В Адыгее мужчину обвинили в том, что он до смерти забил свою трехлетнюю дочь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом 4 июня сообщает портал 93.ru.



Следствие считает, что отец ребенка 30 мая избил свою дочь, в результате чего девочка скончалась, на следующий день мужчину заключили под стражу.



Известно, что с родителями ребенок стал жить в марте 2024 года, до этого она содержалась в детдоме. Правоохранителям предстоит установить, где в этот момент находилась мать девочки и почему она не вмешалась и не остановила мужчину.



В рамках расследования будут проведены судебно-медицинские экспертизы.



Издание добавляет: в соцсетях соседи семьи заявили, что мать регулярно избивала девочку, ребенок ходил с ожогами, синяками и ссадинами. Местные жители предполагают, что отец мог взять на себя вину, однако в СК эту версию пока не комментировали.

