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    В Ростовской области пенсионер убил женщину и ее дочь. После – покончил с собой

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    В Ростове-на-Дону конфликт между соседями закончился тремя смертями. О трагедии 13 июня рассказывает портал 161.RU.

    На хуторе Степном Волгодонского района 75-летний мужчина находился в затяжном конфликте с 67-летней соседкой и ее 42-летнюю дочерью. 11 июня их собака забежала на участок пенсионера. Он схватился за охотничье ружье и собирался покончить с животным, но не смог его догнать. Разозлившийся мужчина зашел к соседям и выстрелил в двух женщин. Они скончались на месте. В этот момент в дома находилась 13-летняя девочка. Она смогла убежать.

    После того, как пенсионер расквитался с женщинами, он зашел в хозпостройку и покончил с собой.

    161.RU cо ссылкой на источник сообщает, что у мужчина и раньше скандалил с соседками. Причины были разные – «громкие гости во дворе, отвязавшаяся с привязи собака или еще что-то». Также по информации источника, пенсионер не раз угрожал соседкам, и говорил, что «убьет их собаку, а потом разберется с ними».

    СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». «В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся следственные и процессуальные действия. Назначены необходимые судебные экспертизы», – уточнили в ведомстве.

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