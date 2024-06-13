В Ростовской области пенсионер убил женщину и ее дочь. После – покончил с собой

На хуторе Степном Волгодонского района 75-летний мужчина находился в затяжном конфликте с 67-летней соседкой и ее 42-летнюю дочерью. 11 июня их собака забежала на участок пенсионера. Он схватился за охотничье ружье и собирался покончить с животным, но не смог его догнать. Разозлившийся мужчина зашел к соседям и выстрелил в двух женщин. Они скончались на месте. В этот момент в дома находилась 13-летняя девочка. Она смогла убежать.

После того, как пенсионер расквитался с женщинами, он зашел в хозпостройку и покончил с собой.

161.RU cо ссылкой на источник сообщает, что у мужчина и раньше скандалил с соседками. Причины были разные – «громкие гости во дворе, отвязавшаяся с привязи собака или еще что-то». Также по информации источника, пенсионер не раз угрожал соседкам, и говорил, что «убьет их собаку, а потом разберется с ними».