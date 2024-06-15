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    Суд арестовал москвича за убийство соперника катаной

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    Два месяца под стражей предстоит провести москвичу, задержанному после нападения с катаной. Он заявил, что его вела ревность.

    Как сообщили в пресс-службе столичных судов 15 июня, Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и определил под арест Юрия Клопова. В следственном изоляторе ему предстоит оставаться минимум до 10 августа.

    По версии следствия, в ночь на 10 июня у многоэтажки в проезде Шокальского Клопов ударил катаной в грудь нового возлюбленного бывшей жены. Раненого госпитализировали, но спасти не смогли. Клопову предъявили обвинение в убийстве.

    В Следственном комитет сообщали, что 42-летний фигурант назвал своим мотивом ревность к бывшей супруге.

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