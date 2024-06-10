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    В Москве мужчину в драке убили катаной

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    На северо-востоке Москвы во время конфликта мужчина ударил оппонента японским мечом катаной в область сердца. Подробности 10 июня сообщают Следственный комитет и прокуратура столицы.

    Фото: Прокуратура Москвы
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    По данным СК, драка произошла в проезде Шокальского. Прибывшие сотрудники полиции установили, что мужчина 1982 года рождения ударил 39-летнего соперника катаной. Правоохранителям он объяснил, что конфликт произошел на почве ревности.

    Потерпевшего госпитализировали, но он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

    Фото: Прокуратура Москвы

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