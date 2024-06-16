Адвокат заявил, что тела убитых боевиков в ростовском СИЗО похоронят тайно

Тела убитых при штурме СИЗО в Ростове-на-Дону осужденных и обвиняемых в террористических преступлениях не отдадут их родственникам. Об этом РИА Новости 16 июня сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

По словам защитника, ликвидированных исламистов похоронят тайно. Известно, что трое из террористов были осуждены за попытку взорвать суд в КЧР, один из них уроженец Чечни, двое из Ингушетии.

Еще один ликвидированный арестант дожидался суда по делу об изготовлении взрывчатки, задерживали его в Ингушетии. Еще один участник нападавшей группы сидел за разбой.