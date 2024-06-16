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    Адвокат заявил, что тела убитых боевиков в ростовском СИЗО похоронят тайно

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    Тела убитых при штурме СИЗО в Ростове-на-Дону осужденных и обвиняемых в террористических преступлениях не отдадут их родственникам. Об этом РИА Новости 16 июня сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

    По словам защитника, ликвидированных исламистов похоронят тайно. Известно, что трое из террористов были осуждены за попытку взорвать суд в КЧР, один из них уроженец Чечни, двое из Ингушетии.

    Еще один ликвидированный арестант дожидался суда по делу об изготовлении взрывчатки, задерживали его в Ингушетии. Еще один участник нападавшей группы сидел за разбой.

    По телеграм-каналам распространяется видео, снятое во дворе, где террористы удерживали в качестве заложников двух сотрудников ФСИН. Все шесть мужчин были застрелены. Двое из них в наручниках.

    Арестанты смогли организовать побег и договориться между собой. Они выбрались из камер ночью 16 июня и взяли в заложники сотрудников СИЗО. В качестве оружия у них были дубинки и заточки. Все шесть были радикальными исламистами.

    Во время штурма был нетяжело ранен один из сотрудников. Его жизни ничего не угрожает.

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