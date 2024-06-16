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    Заложники в ростовском СИЗО освобождены, террористы ликвидированы

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    Штурм ростовского СИЗО закончен освобождением захваченных сотрудников ФСИН. На место прибывают машины скорой помощи.

    Как сообщает РИА Новости, ближе к полудню по Москве 16 июня два взятых в заложники сотрудника ФСИН освобождены. По предварительным данным, боевики были убиты.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
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    У изолятора скапливаются машины скорой помощи. Есть ли раненые среди сотрудников изолятора и спецназа пока не ясно. Агентство утверждает, что заложники целы и невредимы.

    Как сообщалось ранее, шестеро радикальных исламистов захватили СИЗО утром 16 июня. У них были дубинки и заточки. Операция была заранее спланирована. Трое террористов были осуждены за намерение взорвать суд в КЧР.

    Во время захвата заложников в Ростовской области зафиксировали сбой в работе Telegram и WhatsApp, сообщает 161.RU. По данным сервиса «Сбой.рф», на проблемы с Telegram жалуются жители Ростовской области (26% от всех жалоб), Москвы (22%), Краснодарского края (20%). На жалобы о сбое в WhatsApp в Ростовской области приходится 36% всех жалоб по России.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU

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