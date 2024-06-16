Радикальные исламисты захватили двух заложников в ростовском СИЗО. Они сидят по делам о терроризме

В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН, сообщает 161.RU 16 июня.
Арестанты проходят по делам о терроризме: они были задержаны в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР. Как пишет «Интерфакс», они утверждают, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*.
Захватчиков, по разным данным, пять или шесть человек. Трое из них рано утром выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. По данным «РИА Новости», https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953209684.html заключенные вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, также при них заточки.
Захват заложников, как пишет ТАСС, готовился несколько месяцев. Арестанты содержались в разных камерах, но между ними была связь. Они требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.
Известно, что трое из нападавших уже получили свои сроки за подготовку к теракту и участие в запрещенной организации. Им дали 18 и 18,5 лет.
Вместимость СИЗО — до 729 человек. В городе перекрыли движение на центральных улицах, в регион выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН. В ведомстве назвали обстановку контролируемой, ведутся переговоры по освобождению заложников. Спецподразделения готовы применить силу, если переговоры зайдут в тупик.
* Запрещенная в России террористическая организация.