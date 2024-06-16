Радикальные исламисты захватили двух заложников в ростовском СИЗО. Они сидят по делам о терроризме

В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН, сообщает 161.RU 16 июня.

Арестанты проходят по делам о терроризме: они были задержаны в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР. Как пишет «Интерфакс», они утверждают, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*.

Захватчиков, по разным данным, пять или шесть человек. Трое из них рано утром выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. По данным «РИА Новости», https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953209684.html заключенные вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, также при них заточки.