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    Радикальные исламисты захватили двух заложников в ростовском СИЗО. Они сидят по делам о терроризме

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    В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН, сообщает 161.RU 16 июня.

    Арестанты проходят по делам о терроризме: они были задержаны в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР. Как пишет «Интерфакс», они утверждают, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*.

    Захватчиков, по разным данным, пять или шесть человек. Трое из них рано утром выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. По данным «РИА Новости», https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953209684.html заключенные вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, также при них заточки.

    Захват заложников, как пишет ТАСС, готовился несколько месяцев. Арестанты содержались в разных камерах, но между ними была связь. Они требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

    Известно, что трое из нападавших уже получили свои сроки за подготовку к теракту и участие в запрещенной организации. Им дали 18 и 18,5 лет.

    Вместимость СИЗО — до 729 человек. В городе перекрыли движение на центральных улицах, в регион выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН. В ведомстве назвали обстановку контролируемой, ведутся переговоры по освобождению заложников. Спецподразделения готовы применить силу, если переговоры зайдут в тупик.

    * Запрещенная в России террористическая организация.

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