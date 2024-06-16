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    Захват заложников в СИЗО

    Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках, возбуждено дело — онлайн-трансляция

    В центре города перекрыто движение

    3093
    4 комментария
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

    В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Сотрудников МВД и Росгвардии вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Собираем оперативную информацию в этом материале.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    По информации источника 161.RU в силовых структурах, силовики пока продолжают вести переговоры. Приказа брать штурмом не было, добавил наш собеседник.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    После захвата заложников в ростовском СИЗО возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    Тем временем читатели 161.RU сообщают о перебоях в работе Telegram по всей Ростовской области.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    Будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировалась извне — ТАСС.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    Источник 161.RU в силовых структурах передает, что террористы пытаются попасть в комнату хранения оружия. По информации нашего собеседника, при себе у них ножи, заточки. Периодически они выкрикивают лозунги запрещенных организаций.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    В связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО временно приостановлено движение по трамвайным маршрутам № 6, 10, сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках шесть-семь обвиняемых, продолжаются переговоры, сообщил РИА Новости источник.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    Террористы не смогут попасть в оружейку СИЗО — источник «112».

    Все входы и выходы на участок, захваченные бандитами, блокированы. Сейчас преступники вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они продолжают удерживать в заложниках двух сотрудников УФСИН и требуют обеспечить им свободу и возможность скрыться.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    Младший дежурный изолятора и начальник оперативного управления находятся в заложниках в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщил источник 161.RU в силовых структурах.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU

    Угол Журавлева и Горького.

    — Не очень понимаю, в чем смысл этих стоящих машин, потому что некоторые все равно проезжают. Хотя кто-то сам разворачивается, — передает наш корреспондент.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Спецподразделения готовы применить силу, если переговоры с террористами зайдут в тупик, сообщает канал «112».

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Кадры оцепления от нашего журналиста.

    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Корреспондент 161.RU передает с места:

    — Всё перекрыто, никого, естественно, не пропускают. Женщина с ребенком пыталась пройти, спорила с Росгвардией. Сотрудники ответили, что никому нельзя пройти, тем более с ребенком.

    Далее между ними был такой короткий диалог:

    — А что случилось?

    — Потом в новостях прочитаете.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, сообщил источник РИА Новости.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО:

    • Сайпудинов М. Ш. (статья 161 ч. 2 пункт а. г, 162 УК РФ);
    • Цицкиев А. М. (ч. 2 статьи 205 УК РФ);
    • Камнеев Д. В. (ч. 2 статьи 288.2 УК РФ);
    • Гиреев Т. М. (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ);
    • Акиев Ш. А. (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ).

    Гиреев, Цицкиев и Акиев, по данным издания Baza, были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта — они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР. Гиреева и Акиева приговорили к 18 годам лишения свободы, а Цицкиева — к 18 с половиной годам.

    Сегодня рано утром Гиреев, Акиев и Цицкиев выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
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    Наш корреспондент находится недалеко от следственного изолятора. Прямо сейчас на углу Красноармейской и Университетского.

    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Новые подробности.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Предварительно, взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО-1 захватчики требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Работает ОМОН. Машины разворачивают от СИЗО.

    t.me/cheRostov

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудники ОМОНа прибыли к ростовскому СИЗО, где участники террористической организации взяли в заложники сотрудников, пишет 112.

    Фото: t.me/ENews112
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Baza показывает, что творится у изолятора.

    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    В Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки, пишет Shot.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным телеграм-канала Baza, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников.

    — Среди захватчиков ростовского СИЗО есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям. В заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО-1, — говорится в сообщении.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Телеграм-канал «112» показал кадры с территории захваченного изолятора. На видео они говорят о принадлежности к террористической организации.

    Фото: t.me/ENews112
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    СИЗО в Ростове-на-Дону, где захватили в заложники двух сотрудников, функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, сообщили в ГУФСИН.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112
    ПоделитьсяПоделиться

    Ограничено движение транспортных средств по Кировскому от Красноармейской до Суворова, по Горького от Университетского до Кировского, по Суворова от Университетского до Кировского. Водителей просят выбирать объездные маршруты движения.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: Марина Рыбалкина / 161.RU
    Фото: t.me/ENews112
    Фото: t.me/bazabazon
    Фото: t.me/ENews112

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