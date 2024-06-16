Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках, возбуждено дело — онлайн-трансляция

Корреспондент 161.RU передает с места:

— Всё перекрыто, никого, естественно, не пропускают. Женщина с ребенком пыталась пройти, спорила с Росгвардией. Сотрудники ответили, что никому нельзя пройти, тем более с ребенком.

Далее между ними был такой короткий диалог:

— А что случилось?



— Потом в новостях прочитаете.

