Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках, возбуждено дело — онлайн-трансляция

В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Сотрудников МВД и Росгвардии вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Собираем оперативную информацию в этом материале.
По информации источника 161.RU в силовых структурах, силовики пока продолжают вести переговоры. Приказа брать штурмом не было, добавил наш собеседник.
После захвата заложников в ростовском СИЗО возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
Тем временем читатели 161.RU сообщают о перебоях в работе Telegram по всей Ростовской области.
Будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировалась извне — ТАСС.
Источник 161.RU в силовых структурах передает, что террористы пытаются попасть в комнату хранения оружия. По информации нашего собеседника, при себе у них ножи, заточки. Периодически они выкрикивают лозунги запрещенных организаций.
В связи с проводимыми мероприятиями по освобождению заложников в СИЗО временно приостановлено движение по трамвайным маршрутам
Двух надзирателей в ростовском СИЗО удерживают в заложниках шесть-семь обвиняемых, продолжаются переговоры, сообщил РИА Новости источник.
Террористы не смогут попасть в оружейку СИЗО — источник «112».
Все входы и выходы на участок, захваченные бандитами, блокированы. Сейчас преступники вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они продолжают удерживать в заложниках двух сотрудников УФСИН и требуют обеспечить им свободу и возможность скрыться.
Младший дежурный изолятора и начальник оперативного управления находятся в заложниках в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщил источник 161.RU в силовых структурах.
Угол Журавлева и Горького.
— Не очень понимаю, в чем смысл этих стоящих машин, потому что некоторые все равно проезжают. Хотя кто-то сам разворачивается, — передает наш корреспондент.
Спецподразделения готовы применить силу, если переговоры с террористами зайдут в тупик, сообщает канал «112».
Кадры оцепления от нашего журналиста.
Корреспондент 161.RU передает с места:
— Всё перекрыто, никого, естественно, не пропускают. Женщина с ребенком пыталась пройти, спорила с Росгвардией. Сотрудники ответили, что никому нельзя пройти, тем более с ребенком.
Далее между ними был такой короткий диалог:
— А что случилось?
— Потом в новостях прочитаете.
Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками, сообщил источник РИА Новости.
Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО:
- Сайпудинов М. Ш. (статья 161 ч. 2 пункт а. г, 162 УК РФ);
- Цицкиев А. М. (ч. 2 статьи 205 УК РФ);
- Камнеев Д. В. (ч. 2 статьи 288.2 УК РФ);
- Гиреев Т. М. (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ);
- Акиев Ш. А. (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ).
Гиреев, Цицкиев и Акиев, по данным издания Baza, были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта — они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР. Гиреева и Акиева приговорили к 18 годам лишения свободы, а Цицкиева — к 18 с половиной годам.
Сегодня рано утром Гиреев, Акиев и Цицкиев выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников.
Наш корреспондент находится недалеко от следственного изолятора. Прямо сейчас на углу Красноармейской и Университетского.
Новые подробности.
Предварительно, взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО-1 захватчики требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.
Работает ОМОН. Машины разворачивают от СИЗО.
t.me/cheRostov
Сотрудники ОМОНа прибыли к ростовскому СИЗО, где участники террористической организации взяли в заложники сотрудников, пишет 112.
Baza показывает, что творится у изолятора.
В Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки, пишет Shot.
По данным телеграм-канала Baza, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников.
— Среди захватчиков ростовского СИЗО есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям. В заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО-1, — говорится в сообщении.
Телеграм-канал «112» показал кадры с территории захваченного изолятора. На видео они говорят о принадлежности к террористической организации.
СИЗО в Ростове-на-Дону, где захватили в заложники двух сотрудников, функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, сообщили в ГУФСИН.
Ограничено движение транспортных средств по Кировскому от Красноармейской до Суворова, по Горького от Университетского до Кировского, по Суворова от Университетского до Кировского. Водителей просят выбирать объездные маршруты движения.