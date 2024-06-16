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    «У нас нет времени на затяжную работу». Зеленский анонсировал второй саммит мира через месяцы, а не через годы

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    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением на «Саммите мира» в Швейцарии 16 июня. Он надеется, что вторая встреча состоится через месяцы, а не годы.

    Трансляция с саммита доступна в YouTube. На итоговой пресс-конференции Зеленский поблагодарил представителей стран, которые подписали итоговое коммюнике. «У нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго саммита, а значит, к завершению [боевых действий]».

    Зеленский добавил, что некоторые страны уже заявили о готовности провести у себя второй саммит. Уже запущен переговорный процесс.

    Коммюнике поддержали 80 стран из 91. В нём говорится об освобождении пленных, контроле Киева над ЗАЭС и возвращении портов.

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