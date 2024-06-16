«У нас нет времени на затяжную работу». Зеленский анонсировал второй саммит мира через месяцы, а не через годы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением на «Саммите мира» в Швейцарии 16 июня. Он надеется, что вторая встреча состоится через месяцы, а не годы.

Трансляция с саммита доступна в YouTube. На итоговой пресс-конференции Зеленский поблагодарил представителей стран, которые подписали итоговое коммюнике. «У нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго саммита, а значит, к завершению [боевых действий]».