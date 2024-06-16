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    Итоговый документ конференции по Украине поддержали 80 стран из 91. Среди отказавшихся — Армения, Ватикан и ЮАР

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    Коммюнике по итогам «Саммита мира» в Швейцарии поддержали 80 стран-участников из 91. В итоговой декларации говорится о необходимости диалога между странами и освобождении всех военнопленных.

    Итоговое коммюнике было подписано 16 июня, его тезисы публикует Reuters, швейцарская газета Neue Zrcher Zeitun и другие СМИ. Среди тех, кто отказался подписать документ, Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Также коммюнике не приняли в Ватикане: на конференции страну представлял кардинал Пьетро Паролин. Россию на саммит не пригласили.

    Поддержали проект документа Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США. По итогам саммита по Украине в Швейцарии участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами.

    Как писала «Фонтанка», в проекте коммюнике указаны четыре пункта по основам мира на Украине: передача Запорожской АЭС под контроль Киева и безопасность использования атомной энергии; недопустимость угрозы применения ядерного оружия; обеспечение доступа к портам Черного и Азовского морей для укрепления продовольственной безопасности и освобождение лиц, которые «были незаконно задержаны».

    Накануне также стали известны подробности переговоров между Россией и Украиной в 2022 году.

    В преддверии саммита Владимир Путин назвал свои условия мирного соглашения. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание регионов территориями России, а также внеблоковый статус Украины. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отказе Киева от мирного предложения президента России.

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