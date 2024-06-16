Итоговый документ конференции по Украине поддержали 80 стран из 91. Среди отказавшихся — Армения, Ватикан и ЮАР

Коммюнике по итогам «Саммита мира» в Швейцарии поддержали 80 стран-участников из 91. В итоговой декларации говорится о необходимости диалога между странами и освобождении всех военнопленных.

Итоговое коммюнике было подписано 16 июня, его тезисы публикует Reuters, швейцарская газета Neue Zrcher Zeitun и другие СМИ. Среди тех, кто отказался подписать документ, Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Также коммюнике не приняли в Ватикане: на конференции страну представлял кардинал Пьетро Паролин. Россию на саммит не пригласили.