Неслучившийся мир. Журналисты рассказали, о чем Россия и Украина почти договорились в 2022 году

Фото: Turkish Defence Ministry via AP/ ТАСС Поделиться Поделиться





New York Times одновременно с началом международной конференции по Украине в Швейцарии опубликовала документы из 2022 года. По данным газеты, именно так выглядели черновики договора между Москвой и Киевом в первые недели спецоперации.



Несколько вариантов Как утверждают журналисты, первый вариант в процессе переговоров весной 2022 года был готов к середине марта. В нем хватает замечаний и не согласованных позиций, но в целом утверждается нейтралитет Украины, закрепленный в ее конституции, гарантами которого должны были стать Россия, США, Франция, КНР и Великобритания. Помимо этого, Украина признает Крым и Севастополь частью России и гарантирует их снабжение свежей водой через Северо-Крымский канал. Киев также признает независимость ДНР и ЛНР, берет на себя восстановление разрушенной за 8 лет инфраструктуры, вводит уголовную ответственность за пропаганду нацизма и неонацизма, признает русский язык официальным, ограничивает численность своих войск. Все участники договора отменяют санкции, введенные в отношении России с 2014 года.



Через пару недель, сообщает NYT, Киев сформулировал двухстраничное коммюнике, которое не публиковал, но разослал своим союзникам. В нем отмечалось, что возможными гарантами нейтралитета могут быть, помимо перечисленных выше стран, Германия, Турция, Канада, Италия, Польша и Израиль, а Россия предлагает еще и Белоруссию. Гарантии безопасности не распространяются на Крым, Севастополь (судьбу которых необходимо решать на отдельных переговорах) и часть Донбасса; Украина не вступает в военные блоки, но европейцы должны содействовать ее включению в ЕС.



К середине апреля 2022 года появилась последняя из имеющихся у журналистов редакций договора.



Что такое нейтралитет Гарантами безопасности Украины как нейтрального государства в нем названа все та же пятерка: Россия, США, Великобритания, Франция, КНР. Москва, как пишет NYT, на тот момент предлагает включить Белоруссию, Киев — Турцию, но здесь согласия нет.



Нейтралитет Украины обрисован в 13 пунктах, вот главные:

не вступать в военные союзы и не участвовать в военных конфликтах на стороне какого-либо государства;

не разрешать ввод и размещение на своей территории чужих войск и вооружения (исключение — невоенные нужды, вроде помощи в ликвидации последствий катастроф);



не допускать создания иностранных военных баз, использования украинской инфраструктуры для военных целей каким-либо государством, а также проведения учений без согласия гарантов («всех» — якобы настаивала российская сторона);

соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия.

Соответствующие обязанности у стран-гарантов, в том числе — не вмешиваться во внутренние дела Украины и не воспринимать ее как противника (причем взаимно). В случае нападения на Украину, они должны срочно провести консультации и незамедлительно оказать ей помощь (NYT пишет о российской ремарке: «на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения»). Приводится формулировка, на которой настаивал Киев — помощь может включать закрытие воздушного пространства и предоставление необходимого вооружения. Применение силы должно носить только оборонительный характер.



Отдельно проговаривается, что при соблюдении всех условий возможно членство Украины в Евросоюзе и участие в миротворческих миссиях ООН, ОБСЕ и ЕС.

Что с санкциями В документе NYT есть две статьи о санкциях: Россия и Украина отменяют взаимные ограничения вне зависимости от позиций остальных стран. Межгосударственные судебные разбирательства (начатые с 2014 года) прекращаются и не возобновляются по тем же поводам. Однако вся эта часть помечена как та, которую Украина якобы отказывается даже обсуждать, потому что этого нет в выпущенном за две недели до этого коммюнике.

Крым и Донбасс В этом документе нет слов о признании Крыма и Севастополя частью России, как и о признании независимости ДНР и ЛНР. Они просто выведены из-под действия статей о нейтралитете, о военной помощи стран-гарантов и об отводе войск, в отличие от Украины в целом. При этом конкретные очертания этих территорий описаны в приложении № 6, которого в публикации нет.



Русский язык и украинские законы Русскому языку, как и в предыдущей редакции, должны дать статус официального, снять все ограничения на его использование внутри Украины. отменив дискриминационные законы. Кроме того, Киев должен запретить любую пропаганду, основанную на идее превосходства одной расы или группы лиц, включая фашистскую, нацистскую и агрессивный национализм, ужесточив уголовное наказание за это. Все это Украина якобы тоже не стала обсуждать.

Разброс по вооружениям В этом документе также содержатся ограничения на численность войск и военной техники у нейтральной Украины. Здесь стороны даже близко не сходятся. Москва называет 85 тысяч человек, Киев — 250 тысяч, по танкам — 342 против 800, по самолетам — 102 против 160, по боевым кораблям — водоизмещением до 3200 тонн — 2 против 8, по орудиям — 519 против 1900, по минометам — 147 против 1080 и так далее. Близки предложения разве что по пусковым установкам и боевым машинам с ЗРК (около 200). При этом максимальная дальность стрельбы РСЗО и ракетных вооружений всех видов базирования — не более 280 км.



Отвод войск Приложение № 5 обрисовывает решения по отводу войск. После подписания договора идет общая работа по разделению сторон, страны не стремятся расширить занятую территорию под своим контролем. Отвод войск идет под контролем совместной комиссии из представителей России и Украины, а при необходимости — и представителей генсека ООН.



Обмен телами погибших, военнопленными и интернированными гражданскими лицами проводят в максимально краткий срок при участии Красного Креста.

Что в итоге

В перепечатанном NYT документе 17 листов. В ноябре 2023 года Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на Стамбульских переговорах весной 2022-го, рассказал, что украинской стороне тогда передали проект договора на 18 страницах — «текст договора, который мог остановить военные действия».



Владимир Путин позже говорил, что Украина отказалась от продолжения переговоров после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. «Нам только говорили, надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем: надо войска отвести от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договоренности», — вспоминал российский президент. Джонсон эту версию отрицал.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, недавно заявил: «К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы лоббистами войны».



Накануне Владимир Путин назвал условия для возобновления мирных переговоров: украинские войска должны быть отведены со всей территории новых российских регионов, а Киев должен отказаться от вступления в НАТО. «Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении», — заявил президент. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже пояснил, что эти условия бессрочные, но официальный Запад встретил озвученный сценарий со скепсисом.



15 июня в Швейцарии началась конференция по Украине, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заранее предупредил, что это не площадка для обсуждения окончания военного конфликта. Российское правительство раскритиковало этот форум, а Дмитрий Песков заявил: «Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии».