Борис Джонсон назвал «бредом» и «российской пропагандой» свою причастность к срыву переговоров РФ и Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Об этом стало известно в среду, 10 января, из слов экс-главы британского правительства газете The Times, передает ТАСС.

Он сказал, что считает информацию о своей причастности к срыву «полным бредом» и «российской пропагандой». Джонсон добавил, что после встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

