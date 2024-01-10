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    Борис Джонсон назвал «бредом» и «российской пропагандой» свою причастность к срыву переговоров РФ и Украины

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    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Об этом стало известно в среду, 10 января, из слов экс-главы британского правительства газете The Times, передает ТАСС.

    Он сказал, что считает информацию о своей причастности к срыву «полным бредом» и «российской пропагандой». Джонсон добавил, что после встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

    Переговорщик от Украины, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия два месяца назад сказал, что на решение о выходе из переговоров с Россией повлиял именно бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать"», — цитирует Арахамию РИА Новости.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре президент РФ Владимир Путин говорил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры. В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.

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    Борис ДжонсонПереговоры с Украиной
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