Борис Джонсон назвал «бредом» и «российской пропагандой» свою причастность к срыву переговоров РФ и Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Об этом стало известно в среду, 10 января, из слов экс-главы британского правительства газете The Times, передает ТАСС.
Он сказал, что считает информацию о своей причастности к срыву «полным бредом» и «российской пропагандой». Джонсон добавил, что после встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.
Переговорщик от Украины, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия два месяца назад сказал, что на решение о выходе из переговоров с Россией повлиял именно бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать"», — цитирует Арахамию РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре президент РФ Владимир Путин говорил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры. В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.