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    «За это похвалю, но этого недостаточно». Путин оценил желание Украины начать мирные переговоры

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    29 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин похвалил украинскую сторону за желание решить военный конфликт путем переговоров, однако для этого нужно предпринять некоторые действия, заявил 18 октября глава России в ходе пресс-конференции в Пекине. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

    По словам Путина, первое, что необходимо сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Президент РФ отметил, что, если раньше ответственные лица, «отвечающие за внешнюю политику Украины», говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, то сейчас «уже другим голосом» призывают решить военный конфликт путем мирных переговоров.

    «Это правильная трансформация, <...> за это хвалю, но этого недостаточно», — заявил Владимир Путин, уточнив, что нужно делать конкретные шаги, а не прибегать к «театральным жестам».

    В заключение российский президент отметил, что если есть желание — надо договариваться.

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    УкраинаВладимир Путин
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    Комментарии 29

    Польза санкций18 Окт 2023 в 13:43
    Чё?!! ))))
    +4−0
    Гость18 Окт 2023 в 13:42
    Добрая душа президент РФ, жалеет тарасов
    +0−6
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