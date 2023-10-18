«За это похвалю, но этого недостаточно». Путин оценил желание Украины начать мирные переговоры

Президент РФ Владимир Путин похвалил украинскую сторону за желание решить военный конфликт путем переговоров, однако для этого нужно предпринять некоторые действия, заявил 18 октября глава России в ходе пресс-конференции в Пекине. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Путина, первое, что необходимо сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Президент РФ отметил, что, если раньше ответственные лица, «отвечающие за внешнюю политику Украины», говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, то сейчас «уже другим голосом» призывают решить военный конфликт путем мирных переговоров.