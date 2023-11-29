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    Мединский рассказал, на каких условиях был возможен мир с Украиной весной 2022 года

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    Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса. 28 ноября помощник президента Владимир Мединский рассказал о позиции РФ на переговорах с Киевом весной 2022 года.

    Он подчеркнул, что «цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила». Ответственность за втягивание двух стран в войну Мединский возложил на президента Украины Владимира Зеленского и «Запад».

    «В числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса <…> мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», — цитирует слова Мединского ТАСС.

    Помощник президента также заявил, что предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах был передан в Киев.

    «Тот текст договора, который мог остановить военные действия», — подчеркнул Мединский.

    Напомним, 29 марта 2022 года состоялись переговоры в Стамбуле, и Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

    В них, среди прочего, заявлялось, что Украина в рамках международных гарантий не будет возвращать Крым и Севастополь военным путем, но не отказывается от дипломатического варианта. То же касалось и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также украинская сторона предлагала 15 лет вести переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

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