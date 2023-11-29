Мединский рассказал, на каких условиях был возможен мир с Украиной весной 2022 года

Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса. 28 ноября помощник президента Владимир Мединский рассказал о позиции РФ на переговорах с Киевом весной 2022 года.



Он подчеркнул, что «цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила». Ответственность за втягивание двух стран в войну Мединский возложил на президента Украины Владимира Зеленского и «Запад».



«В числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса <…> мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», — цитирует слова Мединского ТАСС.

