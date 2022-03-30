Мединский: Позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной

Накануне по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров были озвучены переданные Киевом письменные предложения . В них, среди прочего, заявлялось, что Украина в рамках международных гарантий не будет возвращать Крым и Севастополь военным путем, но не отказывается от дипломатического варианта. То же касается и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также украинская сторона предложила 15 лет вести переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

Российская позиция по Крыму и Донбассу не изменилась в ходе переговоров с Украиной. Об этом 30 марта заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

«Работа продолжается. Я хочу подчеркнуть, что наша принципиальная позиция в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной», — заверил Мединский. Это означает, что Москва по-прежнему не собирается обсуждать принадлежность полуострова России и суверенитет ЛНР и ДНР.



При этом он отметил, что своими предложениями Украина зафиксировала «свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и добрососедских отношений с Россией».



«Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения», — сообщил политик.



Мединский напомнил, что украинские предложения в том числе касаются отказа от размещения на территории этой страны иностранных военных баз и военных контингентов, а также от проведения учений без согласия на это государств-гарантов. Помощник президента уверен, что выполнение этих обязательств позволит ликвидировать опасность создания «натовского плацдарма» на Украине.

