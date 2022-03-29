Российско-украинские переговоры в Стамбуле. Главное

Что предлагает Россия:
- Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации: «военный и политический»;
- Первый шаг — Россия «в разы» сокращает военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Как объяснил Фомин, это будет возможно, если Киев «примет соответствующие основные решения», а также будут созданы условия для последующей нормальной работы;
- Второй предложенный Россией шаг — ускорение встречи глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее российская сторона утверждала, что личная встреча возможна только после утверждения договора на уровне МИД. Теперь Россия предлагает организовать эти встречи одновременно;
- Статус ДНР, ЛНР и Крыма Путин и Зеленский обсудят во время личной встречи;
- Украина строго выполняет Женевскую конвенцию по военнопленным, в том числе «исключает практику пыток и издевательств» и наказывает причастных к этому военных преступников (речь идет об опубликованном ранее видео, на котором стреляют в людей в военной форме. — Прим. ред.).
Что предлагает Украина:
- Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями «в целях реализации внеблокового безъядерного статуса»;
- Гарантии безопасности Украины должны быть аналогичны пятой статье Устава НАТО: в случае любой военной агрессии страны-гаранты оказывают Украине консультации, сообщается в СМИ. Если консультации не приводят к дипломатическому решению, гаранты предоставляют военную помощь.
- Эти гарантии не распространяются на Крым и Севастополь. Это значит, что Украина не будет возвращать эти территории военным путем, но допускает такой исход «путем дипломатических переговоров». Как уточняют СМИ, позиция России и Украины по Крыму фиксируется отдельным пунктом в договоре, в течение 15 лет по статусу Крыма и Севастополя страны проводят двусторонние переговоры. Также говорится, что стороны также определяют границы Донбасса или договариваются, что Россия и Украина понимают их по-своему;
- Как передают СМИ, в предложениях украинской стороны также сказано о полном прекращении огня со стороны России. В этом случае Украина подписывает мирный договор после его одобрения на референдуме и ратификации со стороны парламентов Украины и стран-гарантов;
- Украина отказывается от вступления в военные союзы, размещения на своей территории военных баз, контингентов, проведения учений без согласия на это государств-гарантов, в число которых входит Российская Федерация;
- Россия не возражает против вступления Украины в Европейский союз (ЕС);
- Украина отказывается от производства и хранения оружия массового поражения, в том числе химического и бактериологического.
По словам Мединского, позиция украинской стороны будет изучена и передана президенту РФ Владимиру Путину. После этого власти России будут готовы дать «соответствующий ответ». Как сообщает ТАСС, этот раунд переговоров закончен, запланированная ранее встреча 30 марта проводиться не будет.