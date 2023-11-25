На Украине рассказали, что чуть не заключили мир еще весной 2022 года: новости СВО за 25 ноября

Мирные переговоры в 2022 году шли в Белоруссии и Турции Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 ноября.



Мирные переговоры По украинской информации, мир между Россией и Украиной мог быть заключен еще весной 2022 года. Об этом сообщил Давид Арахамия, глава правящей партии «Слуга народа». В прошлом феврале он возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией. Арахамия рассказал телеканалу «1+1», что Россия предлагала закончить боевые действия при условии нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО. Однако это, по его словам, противоречило бы конституции Украины, где «прописан блоковый статус» страны. На решение повлиял и визит на Украину Бориса Джонсона, тогда — премьер-министра Великобритании.

—... Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — цитирует Арахамию РИА Новости. Новые иноагенты Минюст РФ пополнил список иноагентов. В него попал политик и экс-председатель правительства РФ Михаил Касьянов, который возглавлял правительство с 2000 по 2004 год. Другие новые иноагенты: журналист Илья Давлятчин;

журналист Идрис Юсупов;

историк Илья Венявкин;

.ООО «Люди». Санкции

Несколько стран Европы хотят смягчить новый, 12-й пакет антироссийских санкций. По информации Bloomberg, они опасаются, что дополнительные жесткие запреты навредят европейским фирмам. Власти этих стран хотели бы «сузить масштабы перечня подсанкционных товаров».

К индивидуальным санкциям совета ЕС против России присоединилась Молдавия. До этого страна уже присоединилась к банковским санкциям и приостановила прямое авиасообщение с Россией. Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что из-за санкций российские авиакомпании потеряли 76 самолетов.

— Нас неожиданно застали врасплох, когда хотели забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были либо на технических стоянках, либо какие-то рейсы собирались выполнить, просто арестовали, — передает слова министра ТАСС.



При этом он подчеркнул, что всего в России используются 1167 пассажирских самолетов.