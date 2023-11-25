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    Спецоперация на Украине

    На Украине рассказали, что чуть не заключили мир еще весной 2022 года: новости СВО за 25 ноября

    Главное, что случилось за последние сутки

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    Мирные переговоры в 2022 году шли в Белоруссии и Турции
    Мирные переговоры в 2022 году шли в Белоруссии и ТурцииФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 ноября.

    Мирные переговоры

    По украинской информации, мир между Россией и Украиной мог быть заключен еще весной 2022 года. Об этом сообщил Давид Арахамия, глава правящей партии «Слуга народа». В прошлом феврале он возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

    Арахамия рассказал телеканалу «1+1», что Россия предлагала закончить боевые действия при условии нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО. Однако это, по его словам, противоречило бы конституции Украины, где «прописан блоковый статус» страны. На решение повлиял и визит на Украину Бориса Джонсона, тогда — премьер-министра Великобритании.

    —... Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», — цитирует Арахамию РИА Новости.

    Новые иноагенты

    Минюст РФ пополнил список иноагентов. В него попал политик и экс-председатель правительства РФ Михаил Касьянов, который возглавлял правительство с 2000 по 2004 год. Другие новые иноагенты:

    • журналист Илья Давлятчин;
    • журналист Идрис Юсупов;
    • историк Илья Венявкин;
    • .ООО «Люди».

    Санкции

    Несколько стран Европы хотят смягчить новый, 12-й пакет антироссийских санкций. По информации Bloomberg, они опасаются, что дополнительные жесткие запреты навредят европейским фирмам. Власти этих стран хотели бы «сузить масштабы перечня подсанкционных товаров».

    К индивидуальным санкциям совета ЕС против России присоединилась Молдавия. До этого страна уже присоединилась к банковским санкциям и приостановила прямое авиасообщение с Россией.

    Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что из-за санкций российские авиакомпании потеряли 76 самолетов.

    — Нас неожиданно застали врасплох, когда хотели забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были либо на технических стоянках, либо какие-то рейсы собирались выполнить, просто арестовали, — передает слова министра ТАСС.

    При этом он подчеркнул, что всего в России используются 1167 пассажирских самолетов.

    Мирные переговоры в 2022 году шли в Белоруссии и Турции
    Мирные переговоры в 2022 году шли в Белоруссии и ТурцииФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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