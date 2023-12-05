Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с телеканалом RTVI во вторник, 5 декабря.



По словам представителя Кремля, Россия предпочла бы «политико-дипломатические средства» для достижения целей по украинскому вопросу. Однако, как уточняет Песков, переговорный процесс был прерван Киевом. «Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная», — утверждает представитель Кремля.



Ранее издание «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщало, что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт может стать посредником между Москвой и Киевом. Песков, в свою очередь, ответил журналистам RTVI, что это лишь теоретическое заключение.