Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с телеканалом RTVI во вторник, 5 декабря.
По словам представителя Кремля, Россия предпочла бы «политико-дипломатические средства» для достижения целей по украинскому вопросу. Однако, как уточняет Песков, переговорный процесс был прерван Киевом. «Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная», — утверждает представитель Кремля.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщало, что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт может стать посредником между Москвой и Киевом. Песков, в свою очередь, ответил журналистам RTVI, что это лишь теоретическое заключение.
В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса. Мединский уточнил, что предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах был передан в Киев. Затем 29 марта в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Однако стороны не пришли к решению.
Спустя полгода президент Украины Владимир Зеленский предложил «формулу мира». Это 10 пунктов, в числе которых «восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка» и «вывод российских войск и прекращение боевых действий», а также «возвращение справедливости». Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал план и заявил, что он абсолютно нереализуем.
В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет президента, запрещающий вести переговоры.